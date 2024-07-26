ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 523 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.374 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 523 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 34 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.523,6230
Satış: 2.523,9840
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.036,6100
Satış: 4.126,2300
ONS altın fiyatı
Alış 2.374,54
Satış: 2.374,85
Cumhuriyet altını
Alış: 16.148,73
Satış: 16.453,60
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.049,13
Satış: 8.252,03
Ata altın fiyatı
Alış: 16.848,20
Satış: 17.278,32
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.374,87
Satış: 1.808,66
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.329,66
Satış: 2.468,42
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.132,46
Satış: 16.453,60