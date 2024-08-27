ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 743 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.508 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 743 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.743,5840
Satış: 2.743,5560
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.389,5200
Satış: 4.486,2800
ONS altın fiyatı
Alış 2.508,8700
Satış: 2.509,26
Cumhuriyet altını
Alış: 17.559,4500
Satış: 17.890,9200
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.741,81
Satış: 8.962,61
Ata altın fiyatı
Alış: 18.498,30
Satış: 18.963,88
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.499,83
Satış: 1.951,76
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.532,72
Satış: 2.677,57
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.538,43
Satış: 17.870,41