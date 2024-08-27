ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 743 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 388 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.743,5840

Satış: 2.743,5560

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.389,5200

Satış: 4.486,2800



ONS altın fiyatı

Alış 2.508,8700

Satış: 2.509,26

Cumhuriyet altını

Alış: 17.559,4500

Satış: 17.890,9200



Yarım altın fiyatı

Alış: 8.741,81

Satış: 8.962,61



Ata altın fiyatı

Alış: 18.498,30

Satış: 18.963,88

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.499,83

Satış: 1.951,76

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.532,72

Satış: 2.677,57

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.538,43

Satış: 17.870,41