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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.029 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.749 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.029 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 952 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.029,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.952,98 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.905,96 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.537,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.751,34 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.239,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.749,13dolar

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