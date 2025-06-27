Altın fiyatları 27 Haziran 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, doların güçlenmesi ve İsrail-İran ateşkesinin risk iştahını artırmasıyla geriledi.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

27 Haziran Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.216,3100 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.216,3100TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.793,57 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.667,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.488,3100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 69.273,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.309,49 dolar