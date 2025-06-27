ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların değer kazanması ve İsrail-İran ateşkesinin piyasalarda risk iştahını artırmasıyla düşüşe geçti. Gram altın güne 4.219 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.309 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 27 Haziran 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, doların güçlenmesi ve İsrail-İran ateşkesinin risk iştahını artırmasıyla geriledi.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.
27 Haziran Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.216,3100 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.216,3100TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.793,57 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.667,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.488,3100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 69.273,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.309,49 dolar