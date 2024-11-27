ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 627 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 3 milyon 53 bin lira seviyesine indi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin dün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,32, bileşik getirisi de yüzde 40,80 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ise gram altın güne 2.939 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.939,1870 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.805,6100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.610,57 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.053,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.163,2300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.018,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.637,6000 dolar