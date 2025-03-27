ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Mart 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.708 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.031 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 27 Mart altın fiyatları...
Altın fiyatları, 27 Mart 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne gram altın 3.708 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 63 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.708,6940 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.064,7100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 12.124,04 TL
* Tam altın satış fiyatı: 24.464,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.182,3200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 61.038,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.031,9200 dolar