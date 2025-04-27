ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Nisan 2025)

Altın piyasalarında 27 Nisan Pazar günü itibarıyla düşüş eğilimi dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik tarifelerde gevşemeye gidileceğini açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağının kesinleşmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişmeler, güvenli liman arayışını zayıflatarak altına olan talebin azalmasına ve fiyatların gerilemesine yol açtı.

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki düşüşün sürüp sürmeyeceğini ve yeni haftada nasıl bir seyir izleneceğini yakından takip ediyor.

Özellikle "Gram altın kaç TL?", "Altın fiyatlarında son durum ne?", "Bugün altın fiyatları ne kadar?" gibi sorular, Google ve benzeri arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor.

27 Nisan Pazar altın fiyatlarında güncel durum

Altın fiyatları 27 Nisan 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.100,03 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.703,55TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.407,10 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.168,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.732,20 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 67.973,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.320,85 dolar