ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (27 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 27 Şubat 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 2 bin 905 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3 milyon 468 bin 1,5 lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.405 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 568 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.405,6880 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.568,0100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.141,01 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.644,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.202,1100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 56.496,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.905,8500 dolar