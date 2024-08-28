ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 757 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.515 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 410 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.757,1000
Satış 2.757,1000
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.411,8700
Satış: 4.508,4700
ONS altın fiyatı
Alış 2.515,98
Satış: 2.516,3300
Cumhuriyet altını
Alış: 17.644,6000
Satış: 17.979,0600
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.796,06
Satış: 9.018,08
Ata altın fiyatı
Alış: 18.514,17
Satış: 18.980,15
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.510,08
Satış: 1.964,72
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.549,39
Satış: 2.696,51
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.647,27
Satış: 17.981,01