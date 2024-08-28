ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 757 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 410 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.757,1000

Satış 2.757,1000

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.411,8700

Satış: 4.508,4700

ONS altın fiyatı

Alış 2.515,98

Satış: 2.516,3300

Cumhuriyet altını

Alış: 17.644,6000

Satış: 17.979,0600

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.796,06

Satış: 9.018,08



Ata altın fiyatı

Alış: 18.514,17

Satış: 18.980,15

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.510,08

Satış: 1.964,72

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.549,39

Satış: 2.696,51

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.647,27

Satış: 17.981,01