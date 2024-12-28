ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Aralık 2024)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde dikkat çekici bir indirime gitti. 22 ay sonra gerçekleştirilen faiz indirimi, 250 baz puan olarak açıklanarak politika faizini yüzde 47,5 seviyesine çekti.

Faiz kararının ardından yatırımcıların gözü, özellikle altın piyasasındaki değişimlere çevrildi. Altın fiyatları, faiz indirimiyle birlikte yükseliş trendi gösterirken, vatandaşlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

28 Aralık 2024 Güncel altın fiyatları

Faiz indirimi sonrası güncellenen altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: Alış 2.956,17 TL / Satış 2.956,54 TL

Çeyrek altın: Alış 4.803,00 TL / Satış 4.923,00 TL

Yarım altın: Alış 9.637,00 TL / Satış 9.846,00 TL

Tam altın: Alış 19.162,32 TL / Satış 19.544,23 TL

Ons altın: Alış 2.615,37 Dolar / Satış 2.615,70 Dolar

Faiz kararının piyasaya etkisi

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indiriminin altın piyasasında dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği ise piyasa koşullarına ve ekonomik gelişmelere bağlı olacak. Ekonomistlerin, özellikle 2025’ün ilk çeyreğinde faiz kararlarının etkilerinin daha net şekilde ortaya çıkacağı yönünde görüş bildirdikleri kaydediliyor.