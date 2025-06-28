Altın fiyatları 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 3 bin 272 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

28 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.200,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.867,89TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.735,79 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.598,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.387,57 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 69.102,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.275,27 dolar