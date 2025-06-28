ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.200 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.275 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 3 bin 272 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.
28 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.200,55 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.867,89TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.735,79 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.598,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.387,57 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 69.102,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.275,27 dolar