ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 644 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 66 bin 900 lira civarına geldi.

Yeni günde ise gram altın güne 2.930 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 790 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.930,0970 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.790,8900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.580,39 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.879,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.105,0000 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.583,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.630,3300 dolar