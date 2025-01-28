ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 28 Ocak 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından dün yüzde 0,6 azalışla 3 bin 162 lira seviyesine inmişti. Çeyrek altın 5 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 640 liradan satılmıştı.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 753 dolardan işlem görmüştü.

Yeni güne ise gram altın güne 3.149 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 149 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.149,4900 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.149,8500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.297,30 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.639,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.531,8800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.495,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.739,6900dolar