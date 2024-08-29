ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 761 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.512 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 761 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 417 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.761,7640
Satış 2.761,7640
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.417,7800
Satış: 4.514,5100
ONS altın fiyatı
Alış 2.512,67
Satış: 2.513,02
Cumhuriyet altını
Alış: 17.669,6100
Satış: 18.003,6500
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.806,69
Satış: 9.028,63
Ata altın fiyatı
Alış: 18.479,81
Satış: 18.944,93
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.515,03
Satış: 1.970,70
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.557,43
Satış: 2.705,26
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.668,60
Satış: 18.002,03