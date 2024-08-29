ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 761 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 417 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.761,7640

Satış 2.761,7640

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.417,7800

Satış: 4.514,5100

ONS altın fiyatı

Alış 2.512,67

Satış: 2.513,02

Cumhuriyet altını

Alış: 17.669,6100

Satış: 18.003,6500

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.806,69

Satış: 9.028,63



Ata altın fiyatı

Alış: 18.479,81

Satış: 18.944,93

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.515,03

Satış: 1.970,70

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.557,43

Satış: 2.705,26

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.668,60

Satış: 18.002,03