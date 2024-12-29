ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.956 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.623 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Aralık altın fiyatları...
Altın fiyatları, 29 Aralık 2024 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni günde ise gram altın güne 2.956 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.956,54 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.833,95 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.667,89TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.617,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.276,65 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 48.809,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.623,06 Dolar