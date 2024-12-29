ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 29 Aralık 2024 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni günde ise gram altın güne 2.956 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 833 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.956,54 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.833,95 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.667,89TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.617,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.276,65 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 48.809,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.623,06 Dolar