ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.175 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.765 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 29 Ocak 2025 Çarşamba yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 755 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 3 milyon 157 bin 400 lira seviyesine inmişti.
Yeni güne ise gram altın güne 3.175 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 192 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.175,6520 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.191,0900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.385,72 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.771,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.702,0900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.821,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.765,0000dolar