ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Temmuz 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 540 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 63 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.540,62

Satış: 2.541,05

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.063,2900

Satış: 4.152,8500

ONS altın fiyatı

Alış 2.393,4600

Satış: 2.393,8400

Cumhuriyet altını

Alış: 16.253,1500

Satış: 16.560,5900

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.104,56

Satış: 8.309,23

Ata altın fiyatı

Alış: 16.950,01

Satış: 17.372,91

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.381,18

Satış: 1.814,21

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.339,63

Satış: 2.476,55

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.256,74

Satış: 16.563,77