ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 540 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.393 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 540 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 63 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.540,62
Satış: 2.541,05
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.063,2900
Satış: 4.152,8500
ONS altın fiyatı
Alış 2.393,4600
Satış: 2.393,8400
Cumhuriyet altını
Alış: 16.253,1500
Satış: 16.560,5900
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.104,56
Satış: 8.309,23
Ata altın fiyatı
Alış: 16.950,01
Satış: 17.372,91
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.381,18
Satış: 1.814,21
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.339,63
Satış: 2.476,55
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.256,74
Satış: 16.563,77