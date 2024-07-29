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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Temmuz 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 540 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.393 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Temmuz altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 540 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 63 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.540,62

Satış: 2.541,05

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.063,2900

Satış: 4.152,8500

ONS altın fiyatı

Alış 2.393,4600

Satış: 2.393,8400

Cumhuriyet altını

Alış: 16.253,1500

Satış: 16.560,5900

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.104,56

Satış: 8.309,23

Ata altın fiyatı

Alış: 16.950,01

Satış: 17.372,91

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.381,18

Satış: 1.814,21

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.339,63

Satış: 2.476,55

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.256,74

Satış: 16.563,77

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (29 Temmuz Pazartesi Güncel Döviz Kurları)Dolar

 

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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