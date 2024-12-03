ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Aralık 2024)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 645 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalarak 3 milyon 8 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.951,5540 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.826,0800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.654,45 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.710,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.245,5100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.162,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.641,9100 dolar