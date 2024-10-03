ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 922 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.655 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 922 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 675 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.922,6170
Satış: 2.922,6850
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.675,7800
Satış: 4.777,5400
ONS altın fiyatı
Alış 2.655,49
Satış: 2.655,83
Cumhuriyet altını
Alış: 18.707,6200
Satış: 19.057,8600
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.321,13
Satış 9.556,40
Ata altın fiyatı
Alış: 20.281,29
Satış: 20.790,65
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.654,43
Satış: 2.504,75
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.783,96
Satış: 2.945,02
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.701,64
Satış: 19.055,31