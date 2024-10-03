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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 922 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.655 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 922 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 675 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.922,6170

Satış: 2.922,6850

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.675,7800

Satış: 4.777,5400

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,49

Satış: 2.655,83

Cumhuriyet altını

Alış: 18.707,6200

Satış: 19.057,8600

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.321,13

Satış 9.556,40

Ata altın fiyatı

Alış: 20.281,29

Satış: 20.790,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.654,43

Satış: 2.504,75

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.783,96

Satış: 2.945,02

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.701,64

Satış: 19.055,31

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