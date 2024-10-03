ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 922 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 675 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.922,6170

Satış: 2.922,6850

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.675,7800

Satış: 4.777,5400

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,49

Satış: 2.655,83

Cumhuriyet altını

Alış: 18.707,6200

Satış: 19.057,8600

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.321,13

Satış 9.556,40

Ata altın fiyatı

Alış: 20.281,29

Satış: 20.790,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.654,43

Satış: 2.504,75

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.783,96

Satış: 2.945,02

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.701,64

Satış: 19.055,31