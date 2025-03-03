ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Mart 2025)

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler, altının seyrinde belirleyici oluyor. Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…

3 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum

Gram Altın: 3.362,76 TL (alış) - 3.363,27 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.534,00 TL (alış) - 5.540,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.070,00 TL (alış) - 11.083,00 TL (satış)

Tam Altın: 21.574,44 TL (alış) - 22.002,97 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 22.071,00 TL (alış) - 22.073,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.863,71 dolar