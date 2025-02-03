ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 3 Şubat 2025 Pazartesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın güne 3.209 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 248 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.209,4330 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.248,3500TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.482,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.918,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.927,6300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 52.191,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.775,4000 dolar