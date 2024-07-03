ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Temmuz 2024)
Güncel ons altın değeri 2.332 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 439 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 3,901 TL iken yarım altın 7,779 TL, gram altın 2,439 TL’den güne başladı.
3 Temmuz 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.439,5280
Satış: 2.439,9150
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.902,6800
Satış: 3.988,8000
ONS altın fiyatı
Alış: 2.329,06
Satış: 2.329,3800
Cumhuriyet altını
Alış: 15.609,2300
Satış: 15.904,5800
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.781,37
Satış: 7.977,81
Ata altın fiyatı
Alış: 16.311,19
Satış: 16.727,94
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.316,93
Satış: 1.739,11
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.235,51
Satış: 2.366,77