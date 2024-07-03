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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Temmuz 2024)

Güncel ons altın değeri 2.332 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 439 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Temmuz altın fiyatları...

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Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 3,901 TL iken yarım altın 7,779 TL, gram altın 2,439 TL’den güne başladı. 

3 Temmuz 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu şöyle: 

Gram altın fiyatı

Alış: 2.439,5280

Satış: 2.439,9150

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.902,6800

Satış: 3.988,8000

ONS altın fiyatı

Alış: 2.329,06

Satış: 2.329,3800

Cumhuriyet altını

Alış: 15.609,2300

Satış: 15.904,5800

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.781,37

Satış: 7.977,81

Ata altın fiyatı

Alış: 16.311,19

Satış: 16.727,94

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.316,93

Satış: 1.739,11

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.235,51

Satış: 2.366,77

 

Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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