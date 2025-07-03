ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (3 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar, Fed’in faiz politikasına yön verebilecek tarım dışı istihdam verisini beklerken temkinli pozisyon aldı. Gram altın güne 4.299 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.358 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 3 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 3 Temmuz 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Fed’in para politikası sinyalleri açısından kritik önemdeki istihdam verisi öncesinde yatırımcılar temkinli kalırken, altın fiyatları düşüş eğilimiyle güne başladı.
3 Temmuz Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.299,8270 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.030,0900TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.060,60 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.104,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.034,1900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.368,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.358,10 dolar