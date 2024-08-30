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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 754 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.516 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 754 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 589 liradan, işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son dönemde yükseliş trendi devam ediyor. Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 738 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 757 liradan açılış yaptı. 

Gram altın fiyatı

Alış: 2.754,4190

Satış: 2.754,5260

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.589.4610

Satış: 4683.1230

ONS altın fiyatı

Alış 2.516,3300

Satış: 2.516,6500

Cumhuriyet altını

Alış: 17.626,8000

Satış: 17.626,8000

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.178.9220

Satış: 9.366.2470


14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.504,77

Satış: 2.326,44

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2570.0070

Satış: 2595.9660

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Altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarında son durum
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