ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 754 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 589 liradan, işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son dönemde yükseliş trendi devam ediyor. Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 738 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 757 liradan açılış yaptı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.754,4190

Satış: 2.754,5260

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.589.4610

Satış: 4683.1230

ONS altın fiyatı

Alış 2.516,3300

Satış: 2.516,6500

Cumhuriyet altını

Alış: 17.626,8000

Satış: 17.626,8000

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.178.9220

Satış: 9.366.2470



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.504,77

Satış: 2.326,44

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2570.0070

Satış: 2595.9660