ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 754 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.516 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 754 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 589 liradan, işlem görüyor.
Altın fiyatlarında son dönemde yükseliş trendi devam ediyor. Zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da altın olumlu tablosunu koruyor. Dün gram altın 2 bin 738 liradan işlem görürken, bugün 2 bin 757 liradan açılış yaptı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.754,4190
Satış: 2.754,5260
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.589.4610
Satış: 4683.1230
ONS altın fiyatı
Alış 2.516,3300
Satış: 2.516,6500
Cumhuriyet altını
Alış: 17.626,8000
Satış: 17.626,8000
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.178.9220
Satış: 9.366.2470
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.504,77
Satış: 2.326,44
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2570.0070
Satış: 2595.9660