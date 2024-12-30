ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni günde ise gram altın güne 2.978 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 869 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.978,5610 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.870,4700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.738,37 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.721,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.423,8400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.067,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.626,74 Dolar