ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Ekim 2024)
Altının ons fiyatı 2 bin 780 doların üzerine çıkarak, gram altın ise 3 bin 62 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Gram altın ise 3 bin 62 seviyesine gelerek zirve tazeledi. Çeyrek altın da 4.899 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken bankalardan gelen tahminler ise dikkat çekiyor. Citi Research, daha önce 2 bin 700 dolar olan altın tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. 6-12 aylık tahmini ise 3 bin dolar olarak açıkladı.
Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı.