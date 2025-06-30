Altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatları, Asya piyasalarında bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından, doların zayıflaması ve ABD-Çin gerilimlerinin hafiflemesiyle yükselişe geçti. Güvenli liman talebindeki düşüş, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı.

30 Haziran Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.208,5570 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.881,1600TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.760,95 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.565,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.441,4000 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 69.019,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.264,71 dolar