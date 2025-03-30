ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Mart 2025)

Altın fiyatları, 30 Mart 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

30 Mart Pazar günü piyasalar kapalı olurken en son gram altın 3.768 liradan, çeyrek fiyatı ise 6.160 TL'den işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.768,01 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.160,70 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 12.321,40 TL

* Tam altın satış fiyatı: 25.058,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.567,43 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 62.519,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.086,05 dolar