ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Ocak 2025)

Para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek olan kritik Fed faiz kararı açıklandı. Fed beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmezken gözler altın ve dolara çevrildi.

ABD Merkez Bankası piyasalara sürpriz yapmayarak politika faizini yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu. Dolar ve altın yatırımcısının gözü kulağı kritik karardaydı.

Fed'in gösterge faizini sabit bırakmasıyla ons altın 2746 dolara, gram altın da 3161 TL seviyesine geriledi. Fed Başkanı Powell'in açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının onsu 2.757 dolara çıktı. Altının gramı da 3.173 TL seviyesine yükseldi.

Yeni güne ise gram altın güne 3.179 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 199 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.179,9170 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.199,7600 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.397,70 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.797,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.733,8400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.889,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.762,1700 dolar