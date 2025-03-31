ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Mart 2025)

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının küresel ticaret savaşını genişleteceği ve ekonomik bir çöküşe yol açacağı endişeleri arasında yatırımcıların güvenli liman varlığına yönelmesiyle 3.100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altın bugün Asya piyasalarında 3.115,93 dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Altın bu dakikalarda yüzde 0,91 artışla 3.113,90 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 geriledi ve bu da diğer para birimlerini elinde tutan alıcılar için dolar bazlı altın fiyatını daha ucuz hale getirdi.

31 Mart Pazartesi günü piyasalar kapalı olurken en son gram altın 3.797 liradan, çeyrek fiyatı ise 6.209 TL'den işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.797,4850 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.208,8800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 12.412,57 TL

* Tam altın satış fiyatı: 25.226,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.762,6500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 62.932,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.107,2500 dolar