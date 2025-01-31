ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (31 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 31 Ocak 2025 Cuma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsunda yılbaşından bu yana yüzde 6,5 değer kazanırken, ons altının yukarı yönlü hareketi içeride gram altını da yeni zirveye taşıdı. Dün 3 bin 200 lirayı ilk kez aşan gram altın 3 bin 228 lirayla rekor kırdı.

Yeni güne ise gram altın güne 3.223 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 270 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.223,4940 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.270,8600TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.539,96 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.022,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.015,7900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 52.451,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.796,3000 dolar