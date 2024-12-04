ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Aralık 2024)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 641 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.955,2520 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.831,7600 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.665,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.754,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.269,4600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.271,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.644,7400 dolar