ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Haziran 2024)

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.429,45

Satış: 2.429,83

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.346,14

Satış: 2.346,44

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.887,12

Satış: 3.972,78

Cumhuriyet altını

Alış: 15.548,48

Satış: 15.842,51

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.749,95

Satış: 7.945,55

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.548,48

Satış: 15.842,51

Ata altın fiyatı

Alış: 15.944,59

Satış: 16.347,10

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.294,48

Satış: 1.713,47

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.199,03

Satış: 2.329,30