ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 346 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 429 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 4 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.429,45
Satış: 2.429,83
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.346,14
Satış: 2.346,44
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.887,12
Satış: 3.972,78
Cumhuriyet altını
Alış: 15.548,48
Satış: 15.842,51
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.749,95
Satış: 7.945,55
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.548,48
Satış: 15.842,51
Ata altın fiyatı
Alış: 15.944,59
Satış: 16.347,10
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.294,48
Satış: 1.713,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.199,03
Satış: 2.329,30