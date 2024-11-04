ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.026 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 948 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.025,4170 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.947,1400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.897,84 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.407,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.725,3100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.914,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.741,0000 dolar