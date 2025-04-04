ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Nisan 2025)

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili yeni düzenlemeleri altın piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların risk iştahını azaltırken, altın fiyatlarında da gerileme hız kazandı.

Yatırımcılar Google ve benzeri arama motorlarında her gün olduğu gibi "Gram altın kaç TL oldu?", "Altın fiyatları ne kadar?", "Altın kaç TL oldu?" gibi aramalar yapıyor.

Gün içinde 3.087 dolara kadar düşen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,67 kayıpla 3.093 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik analizlere göre, düzeltme hareketinin 3.054 dolara kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

Yurt içinde de altın fiyatları aşağı yönlü hareket etti. Gram altın, ons altına paralel bir şekilde 4 Nisan Perşembe sabahına düşüş ile başladı.

4 Nisan 2025 güncel altın fiyatları

* Gram Altın: 3.775,44 TL

* Çeyrek Altın: 6.345,00 TL

* Yarım Altın: 12.651,00 TL

* Tam Altın: 25.142,20 TL

* Cumhuriyet Altını: 25.206,00 TL

* Ons Altın: 3.097,64 Dolar