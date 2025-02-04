ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 4 Şubat 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın 3.264 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 338 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.264,9490 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.338,2200TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.677,04 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.317,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.288,3700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 53.186,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.817,4000 dolar