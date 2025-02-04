ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (4 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.265 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.817 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 4 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 4 Şubat 2025 Salı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne ise gram altın 3.264 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 338 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.264,9490 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.338,2200TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.677,04 TL
* Tam altın satış fiyatı: 21.317,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.288,3700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 53.186,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.817,4000 dolar