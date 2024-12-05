ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Aralık 2024)

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz oranı kararını etkileyebilecek verilerden önce altının yatay seyri devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeye devam ederken temkinli hareket edebileceğini söyledikten sonra altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 650 dolardan işlem gördü.

Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları, politika yapıcıların 17-18 Aralık öncesi önemli veri noktası olacak ve piyasalar şu an 25 puanlık bir indirimi fiyatlıyor.

Altın yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde ise gram altın güne 2.958 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 837 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.958,8300 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.837,3200 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.677,33 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.818,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.290,1800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.431,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.649,5800 dolar