ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Kasım 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.021 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 939 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.021,4490 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.939,8100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.878,64 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.359,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.701,4400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.794,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735,8200 dolar