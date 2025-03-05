ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Mart 2025)
Altın ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, 5 Mart 2025 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın güne 3.384 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.887 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mart Çarşamba güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları ve jeopolitik gelişmeler, altının seyrinde belirleyici oluyor. Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…
5 Mart Çarşamba altın fiyatlarında son durum
Gram Altın: 3.409,97 TL (alış) - 3.410,55 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.633,00 TL (alış) - 5.678,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.267,00 TL (alış) - 11.357,00 TL (satış)
Tam Altın: 22.259,15 TL (alış) - 22.694,68 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 22.462,00 TL (alış) - 22.618,00 TL (satış)
Ons Altın: 2.911,79 dolar