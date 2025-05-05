ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Mayıs 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.035 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.270 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 5 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye iç piyasasında ise gram altın 4 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
5 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.033,5070 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.595,3700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.191,43 TL
* Tam altın satış fiyatı: 26.869,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.299,3500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 67.276,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.270,7600 dolar