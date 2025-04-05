ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Nisan 2025)

Altın fiyatları, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Fed’in faiz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında yön arayışını sürdürüyor.

Yeni haftaya doğru girerken, altın piyasalarında sakin ama temkinli bir görünüm hakim. Güne 3.709,46 TL alış ve 3.710,58 TL satış fiyatıyla başlayan gram altın, yatırımcılar için halen cazip bir güvenli liman olmaya devam ediyor. Küresel altın fiyatlarının belirleyicisi olan ons altın ise 3.038,97 dolar seviyesinden işlem görüyor.

5 Nisan Perşembe günü güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 3.709,46 TL (alış) – 3.710,58 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.226,00 TL (alış) – 6.356,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.451,00 TL (alış) – 12.685,00 TL (satış)

Tam Altın: 24.608,88 TL (alış) – 25.095,94 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.826,00 TL (alış) – 25.272,00 TL (satış)