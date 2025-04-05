ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Nisan 2025)
Altın fiyatları, 5 Nisan Cumartesi günü hem yurt içi hem de küresel piyasalarda yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Gram altın yeni günde 3.710 TL'den, ons altın 3.038 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynamayı sürdürüyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 6.356 TL'den, yarım altın 12.685 TL'den, Cumhuriyet altını ise 25.272 TL'den satılıyor.
Altın fiyatları, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Fed’in faiz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında yön arayışını sürdürüyor.
Yeni haftaya doğru girerken, altın piyasalarında sakin ama temkinli bir görünüm hakim. Güne 3.709,46 TL alış ve 3.710,58 TL satış fiyatıyla başlayan gram altın, yatırımcılar için halen cazip bir güvenli liman olmaya devam ediyor. Küresel altın fiyatlarının belirleyicisi olan ons altın ise 3.038,97 dolar seviyesinden işlem görüyor.
5 Nisan Perşembe günü güncel altın fiyatları şöyle:
Gram Altın: 3.709,46 TL (alış) – 3.710,58 TL (satış)
Çeyrek Altın: 6.226,00 TL (alış) – 6.356,00 TL (satış)
Yarım Altın: 12.451,00 TL (alış) – 12.685,00 TL (satış)
Tam Altın: 24.608,88 TL (alış) – 25.095,94 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 24.826,00 TL (alış) – 25.272,00 TL (satış)