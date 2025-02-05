ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (5 Şubat 2025)

Altın, ABD-Çin ticaret savaşının güvenli liman talebini körüklemesiyle neredeyse yüzde 1 yükseldikten sonra rekor seviyeye geldi.

Spot altın itibarıyla yüzde 0,43 artışla ons başına 2.856,61 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri GCcv1, yüzde 0,2 yükselerek 2.879,70 dolara ulaştı.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 842 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 yükselişle 3 milyon 270 bin lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.303 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 400 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.302,8610 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.400,3900TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.799,24 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.616,00

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.533,7700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 53.933,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.852,8600 dolar