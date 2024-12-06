ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Aralık 2024)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 638 dolardan seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 26 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 831 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.955,1990 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.831,9700TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.662,72 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.794,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.266,5600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.370,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.633,29 dolar