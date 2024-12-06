ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.955 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.630 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Aralık altın fiyatları...
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 638 dolardan seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 26 bin lira oldu.
Yeni günde ise gram altın güne 2.955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 831 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.955,1990 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.831,9700TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.662,72 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.794,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.266,5600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.370,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.633,29 dolar