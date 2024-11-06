ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Kasım 2024)

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanacağı yönündeki beklentilerin artması sonrasında ons altında bir miktar gerileme gerçekleşti. Ons altın güçlenen ABD dolarına bağlı olarak yüzde 0,3 düşüşle 2.734,25 dolara geriledi.

Sumitomo Mitsui DS Asset Management stratejisti Masahiro Ichikawa, Trump'ın kazanması halinde yenin dolar karşısında düşüş trendini sürdürmesinin beklendiğini ve bunun Japonya Merkez Bankası'nın beklenen faiz artırımlarından elde edilecek kazançları potansiyel olarak dengeleyeceğini söyledi.

“BOJ ek faiz artışları yapsa bile bunu hızlı bir şekilde yapmayacaktır” diye konuşan Ichikawa, Trump'ın genişlemeci politikalarının, gelecekteki Fed faiz indirimlerinin hızını yavaşlatarak USD/JPY üzerinde daha fazla etki yaratacağını da sözlerine ekledi.

Gram altın güne 3.024 liradan başladı

İç piyasada ise gram altın güne 3.024 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 944 liradan başladı. Ons altın ise 2.734 dolara geriledi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.024,1330 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.944,5100 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.892,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.370,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.720,6700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.823,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.734,2500 dolar