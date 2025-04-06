ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Nisan 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.710 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.040 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları, 6 Nisan 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.710,58 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.066,80 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 12.133,59 TL
* Tam altın satış fiyatı: 25.033,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.192,97 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 62.631,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.040,14 dolar