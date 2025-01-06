ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.999TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.641 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 6 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Gram altın güne 2.999 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 903 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.999,1550 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.901,4400 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.807,82 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.856,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.551,1700 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.526,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.641,0100 dolar