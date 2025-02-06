ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (6 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 6 Şubat 2025 Perşembe yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 876 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 3 milyon 315 bin lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.315 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 421 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.315,6560 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.421,0200TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.835,25 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.751,00

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.620,4000 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 54.269,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.869,8800 dolar