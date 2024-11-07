ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Kasım 2024)

Donald Trump'ın ABD seçimleri kazanmasının ardından altın fiyatları, piyasaların ABD ve küresel ekonominin görünümünü tartmasıyla önceki seansta yüzde 3'ten fazla düştükten sonra denge arayışına girdi.

Altın, beş ayın en büyük günlük düşüşünün ardından haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.657 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.921 TL seviyesinde.

Altındaki dünkü düşüş ise Trump'ın başkanlığı geri kazanmasıyla doların bir yıllık zirveye ulaşmasıyla tetiklendi.

İç piyasada ise gram altın güne 2.921 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 777 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.921,4670 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.776,9000 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.559,13 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.816,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.048,7600 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.466,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.659,5400 dolar