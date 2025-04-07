ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Nisan 2025)
Trump'un ekonomi tarifleri ve 9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarının tepkisi merak ediliyor. Gram altın güne 3.697 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.026 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 7 Nisan altın fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararları küresel ekonomiyi sarsarken, altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor.
Küresel ekonomiye ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergileri damgasını vurdu. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sert düşmüştü.
Gözler 9 günlük bayram tatilinin ardından altın fiyatlarında..
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.697,3070 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.045,2400TL
* Yarım altın satış fiyatı: 12.084,90 TL
* Tam altın satış fiyatı: 24.918,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.111,8600 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 62.407,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.026,8700 dolar