ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (7 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 7 Ocak 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 630 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.

Gram altın güne 2.995 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 900 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.995,5490 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.898,3000 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.802,68 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.884,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.542,9400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.594,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.639,2500 dolar